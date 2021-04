PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 27/04/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Els municipis lleidatans del traçat de l'AP-2 fan un front comú per denunciar l'afectació que els suposarà deixar d'ingressar 1,3 MEUR. Com es tracta la mort en la música? En parlem amb el professor de música Jordi Cano, un recorregut musical que comença amb la marxa fúnebre de Chopin, passant per Mozart, Pau Casals, Nena Daconte, Amy Winehouse, Freddy Mercury i Pau Donés. L’espai de cuina i gastronomia, amb el xef Gabriel Jové que avui ens proposa receptes amb espàrrecs, producte de temporada i l'agenda cultural.