PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 25/01/22

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Parlem sobre les discrepàncies que genera al Pirineu la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona - Pirineus 2030, escoltant posicions contràries com les de la Plataforma Stop JJOO i d'altres que es mostren favorables però no a qualsevol preu, tal com ens explica el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús. El professor de música Jordi Cano ens explica com s'estudia la música en l'àmbit escolar i parlem de cuina i gastronomia amb Gabriel Jové. Tanquem el programa amb l'agenda cultural.