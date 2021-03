PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 19/03/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Pugen els indicadors epidemiològics a la província de Lleida just abans del primer cap de setmana d'aixecament de la mobilitat comarcal. Alguns municipis han pres mesures com és el cas de la Seu d'Urgell, en parlem amb l'alcalde Jordi Fàbrega. Agenda cultural. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich i Postureig de Lleida.