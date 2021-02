PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 12/02/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. En el programa d'avui tanquem la campanya electoral amb la pregunta que formula el president de la Cambra de Comerç de Lleida Jaume Saltó als candidats per Lleida en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. Responen Ramon Tremosa (JxCAT), Marta Vilalta (ERC), Marc Solsona (PDECAT), Jorge Soler (Cs), Òscar Ordeig (PSC), Pau Juvillà (CUP-Un nou cicle per guanyar), Jaume Moya (ECP) i Marisa Xandri (PP). Ens avancem un dia al Dia Mundial de la Ràdio, que es commemora demà dissabte i repassem la ràdio en pandèmia i confinament que s'ha fet des d'Onda Cero Catalunya. Tanquem La Ciutat d'avui amb l'historiador Enric Sabarich i un nou capítol de Misteris sota zero.