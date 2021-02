La Ciutat Lleida 11/02/21

Actualitat de Lleida i comarques. Diferents entitats, plataformes, organitzacions i professionals pregunten als candidats per Lleida en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. Avui pregunta Carles Isús, vicepresident de la plataforma País Rural. Responen Ramon Tremosa (JxCAT), Marta Vilalta (ERC), Marc Solsona (PDECAT), Jorge Soler (Cs), Òscar Ordeig (PSC), Pau Juvillà (CUP-Un nou cicle per guanyar), Jaume Moya (ECP) i Marisa Xandri (PP). Arriba el Carnaval, aquest any virtual, els actes de Lleida i la Maire Caus, portaveu de la comissió de Carnestoltes de l'associació Agrat ens explica com ho viuran a Tàrrega. L'actualitat audiovisual amb Miki de Santiago i l'agenda cultural.