PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 10/02/2023

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb Xavier Roure, director de Fira de Mollerussa que ens parla dels esdeveniments firals que hi haurà aquest any a la capital del Pla d'Urgell, en especial rellevància la Fira de Sant Josep, que celebra els 150 anys i obre el calendari firal. Seguim amb el naturòpata Albert Rami i amb l'ambientòleg Jordi Prats desgranem com entendre les factures de llum i gas.