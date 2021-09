PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 09/09/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. El territori demana canvis en la mobilitat després de l'aixecament de peatges a Catalunya. Una setmana després augmenta el trànsit al tram lleidatà de l'AP-2 mentre la Diputació de Lleida demana nous accessos i la Mancomunitat de Municipis del Segrià Sec aposta per l'Eix de Ponent. Als petits plaers, la Marta Romera ens explica com recuperar aquest mes de setembre una rutina saludable. En Miki de Santiago ens comenta l'actualitat audiovisual i un parell de propostes cinematogràfiques i donem un cop d'ull a l'agenda cultural.