Aquest Nadal torna la pista de gel de la plaça Sant Joan de Lleida

Després d’un any de pausa aquest Nadal es preveu tornar a certa normalitat i a l’Eix Comercial de Lleida ja es preparen per dinamitzar la campanya nadalenca. Una de les primeres atraccions que ja s’ha confirmat és la instal·lació de la pista de gel, que com els altres anys, s’ubicarà a la plaça Sant Joan de Lleida. La Paeria ha adjudicat a l’empresa N-hissi skating SL la llicència temporal d’ocupació de la via pública per instal·lar i gestionar la pista de gel, un dels principals atractius que hi ha a la ciutat durant el Nadal i que ajuda a dinamitzar també els comerços de l’Eix. Obrirà portes el dia 15 de novembre i estarà instal·lada fins al 23 de gener.