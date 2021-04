L'impacte de la tecnologia 5G a les nostres ciutats

En aquest programa, conduït pel coordinador d'informatius d'Onda Cero Catalunya, Gabriel Figueredo, entrevistarem a Ugo Valenti, el director de l'Smart City Expo World Congress, amb qui parlarem sobre què són les smart cities o ciutats intel·ligents i com poden contribuir a atraure noves oportunitats econòmiques, millorar la gestió del trànsit i fer entorns més sostenibles amb el medi ambient.

[[H4:Els casos de Barcelona i Vitòria]]

També obrirem una taula rodona sobre el 5G i l'impacte a les ciutats amb la tinent d’alcalde i responsable de territori i acció pel clima de l’ajuntament de Vitòria Gasteiz, Ana Oregi; Francisco Javier Marcos, cap d’innovació a Cellnex, i Francesc Pardo, doctor Engiyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, a més d’un expert en smart cities. En concret, analitzarem els casos de Vitòria que està participant de l'estratègia europea per a la creació de ciutats intel·ligents lliures de CO2. Pel que fa a Barcelona, abordarem el pla pilot 5G a l'àrea metropolitana de Barcelona que lideren un consorci de 8 empreses, entre les que hi ha Cellnex Telecom. L'objectiu és desenvolupar solucions innovadores en sectors com l'educació, la mobilitat sostenible i autònoma, la gestió d'espais d'alta afluència o la producció audiovisual.

tSegona part de les jornades TIC

Amb aquest programa, Onda Cero Catalunya renova la seva cita amb la Diada de les TIC de Catalunya que enguany celebra una segona part els dies 14 i 15 d'abril, sota el títol "Tecnologia per a una vida més sostenible i saludable", amb diverses taules rodones i el lliurament dels premis que atorga la seva organització, Graustic.

La primera jornada es va celebrar al mes de setembre de l'any 2020.