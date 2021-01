Les restriccions seguiran vigents durant 15 dies més

Fins al 7 de febrer continua el confinament municipal, les restriccions horàries en bars i restaurants, la prohibició d’obrir comerços no essencials en caps de setmana i els de més de 400 mentres quadrats entre setmana i el tancament de gimnasos. Unes mesures que fins i tot el Conseller d'Interior Miquel Sàmper ha reconegut que causen fatiga... demana, però, comprensió a la ciutadania.

El que, per ara, no es contempla és avançar el toc de queda que segueix vigent de 10 de la nit a 6 del matí. La Generalitat volia tenir la possibilitat d'aplicar la mesura però el Minsitre de Sanitat Salvador Illa ha descartat poder aplicar un toc de queda més aviat de les 22h.

Els malalts greus superen els de la segona onada

Una ampliació de les restriccions que s'explica per l'augment de la pressió assistencial als hospitals catalans... I és que ara per ara ja hi ha més persones a la UCI que en el pitjor moment de la segona onada. Hem superat ja els 612 pacients que estan en estat greu.