L’APEI premia 'La Ciutat'

El programa presentat per Albert Lesan amb Mònica Günther i tot el seu equip de col·laboradors compleix 10 any s en antena.

L'Associació Professional Espanyola d'informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet (APEI - PRTVI) ha lliurat a Caldes de Malavella (Girona) els premis 'Micròfon dels informadors 2013/2014' per reconèixer aquells mitjans, programes o periodistes que han destacat per seu treball el darrer any.

L'APEI ha premiat diferents professionals de la comunicació. Entre els guardonats hi ha el magazine dels migdies d'Onda Cero Catalunya que presenta el periodista i locutor Albert Lesan des dels seus inicis, el 18 d'octubre del 2004. D'aquesta manera, el premi coincideix amb el desè aniversari del programa que, juntament amb Mònica Günther, combina entreteniment, entrevistes, actualitat, concursos i molta participació dels oients a traves del telèfon i les xarxes socials. Albert Lesan ha destacat que "el guardó és un reconeixement a la feina de moltes persones, a la confiança de l’emissora en el programa i sobretot als oients que cada dia ens acompanyen". Precisament, el presentador obre cada dia els micròfons perquè "el contacte humà amb els oients és molt important, és una de les essències de la ràdio que no hauríem de perdre mai".

De la seva banda, la APEI "intenta mantenir viu el contacte entre els informadors, encara més en aquests moments tant difícils, tant pel mitjans com pels professionals, aportant un punt d'optimisme necessari de cara al futur" segons ha explicat el president de l’entitat, Constantí Mediavilla. En aquesta edició s'han rebut més de 50 candidatures, que un cop valorades han donat lloc als guanyadors de les diferents categories de Premsa, Ràdio, Televisió, Internet, Doblatge i en l’apartat especial denominat "Entranyables".