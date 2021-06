La jefa de comunicación de los Mossos, Patricia Plaja, es la nueva portavoz del Govern

La periodista Patricia Plaja será la portavoz del Govern de Pere Aragonès. Plaja, que es jefa de comunicación de los Mossos d’Esquadra desde el 2008 y mano derecha del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, será la cara visible del nuevo ejecutivo y saldrá cada martes a explicar en rueda de prensa los acuerdos del ejecutivo catalán.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enmarcado esta decisión en un proceso para transformar la comunicación del gobierno y ha asegurado que Plaja aportará "profesionalidad" a este ámbito y tendrá "independencia política" a la hora de trasladar los posicionamientos oficiales y los acuerdos del Govern. Junts per Cataluña también ha aplaudido su nombramiento.

No estará en las reuniones del Govern

Plaja no es consellera y, por tanto, no podrá participar en las reuniones del gobierno catalán. Se recupera así la fórmula que ya empleó el segundo gobierno tripartito de José Montilla, en el que la figura del portavoz del Govern no tenía rango de conseller. Entonces la portavoz fue la periodista de TV3 Aurora Massip. También Artur Mas utilizó una fórmula parecida en su primera legislatura como presidente de la Generalitat (2010-2012) cuando nombró a Francesc Homs secretario general de la Presidencia y portavoz del gobierno. Homs no podía asistir a las reuniones semanales del Govern aunque el PSC sospechaba que sí lo hacía.

Cesada por un polémico tuit

Patricia Plaja fue reconocida por la gestión de la comunicación de los Mossos durante los atentados del 17 de agosto de 2017. Con la intervención de la Generalitat a través de la aplicación del 155, fue cesada en abril de 2018 a raíz de un tuit crítico con la sentencia de la Manada. En el texto, Plaja aseguraba que "lo que falla es el poder judicial, otra vez". Sin embargo, posteriormente recuperó el cargo hasta la actualidad.