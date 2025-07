El Gran Teatre del Liceu acull la cerimònia dels Premis Princesa de Girona

Els guardonats d’enguany han estat seleccionats per les seves iniciatives en àmbits com la salut, l’educació o la sostenibilitat. Entre els projectes destacats hi ha la creació d’incubadores de baix cost, la promoció de construccions renovables i d'innovació en l'aprenentatge de les matemàtiques. Tots ells han expressat el seu agraïment a la Fundació Princesa de Girona i han coincidit en destacar l’impuls que ha suposat el premi per a la visibilitat dels seus projectes.

Una gala dirigida per Hansel Cereza

La cerimònia estarà dirigida per Hansel Cereza, cofundador de La Fura dels Baus, qui ha ideat una posada en escena “única i espectacular” amb l’aigua com a element conductor. Les periodistes Agnès Marquès i Georgina Arnau seran les encarregades de conduir l’acte davant dels més de 2.000 assistents.

Un dels moments més esperats, però, serà la conversa amb el futbolista Andrés Iniesta, que compartirà reflexions sobre la seva trajectòria vital i professional. La gala també comptarà amb música creada especialment per a l’ocasió, incloent-hi una peça dedicada als joves afectats per la DANA.

Dijous, els premis tornen a Girona

Les activitats al voltant dels Premis Princesa de Girona continuaran dijous. Tornaran justament a Girona, concretament a Sant Martí Vell, on la Princesa i la Infanta Sofia coneixeran el llegat de la dissenyadora de Tiffany's Elsa Peretti.