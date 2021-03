El govern planteja aixecar el confinament comarcal a partir de la setmana vinent

El govern estudia aixecar el confinament comarcal a partir de la propera setmana. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha explicat que anunciaran la decisió a finals de setmana.

Una decisió que està sobre la taula gràcies a les bones dades epidemiològiques dels darrers dies. El Secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, explica que les dades d’aquests darrers dies han estat bones, que anem pel bon camí… diu, de fet, que ens apropem a un punt d’inflexió en la pandèmia gràcies a la vacunació.

Argimon espera que, en cas d’haver-hi una quarta onada, aquesta ens agafi amb la major part de la gent gran i de risc vacunada, el que faria baixar de forma molt singnificativa el nombre de malalts a les UCI.

Argimon proposa a la Unió Europea seguir l’estratègia britànica d’endarrerir la segona dosi de la vacuna per poder posar-ne només una a més població

Per això insisteix en demanar al govern central que permeti posar la vacuna d’AstraZeneca a majors de 55 anys i proposa a la Unió Europea plantejar-se seguir l’estratègia britànica d’endarrerir la segona dosi de la vacuna per poder posar-ne una a més població. Ara mateix hi ha un 7,5% de catalans i catalanes que han rebut, com a mínim, una dosis.

A més a més aquest dijous l’Agència Europea del Medicament estudia si donar el vist-i-plau a la vacuna de Janssen… que arribaria aquí sobre el 15 d’abril.