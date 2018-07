Tota la programació d' Onda Cero Girona

NUESTRA EMISORA

A Onda Cero Girona comencem el matí amb el butlletí informatiu de les 8:20, on comentem les noticies més destacades de les comarques gironines. I a les 12:30 tornem amb La Ciutat, el programa presentat i conduït per Jordi Hernàndez i Marta Avellaneda, que recull tota la informació de la nostra província. En aquest programa entrevistem a personatges molt diferents, des de historiadors, polítics i cuiners fins a metges i artistes. A La Ciutat tots els gironins hi tenen cabuda.