GENTE VIAJERA / GENT VIATGERA, amb Carles Lamelo

Cada divendres viatja als indrets més interessants del planeta i descobreix els millors plans per fer turisme a dins i a fora de les nostres fronteres. Carles Lamelo et porta la versió catalana del pogramà decà d’Onda Cero. Gent Viatgera repassa tota l’actualitat turística, t’explica les curiositats de les millors destinacions, t’ajuda a fer plans d’escapada per al cap de setmana i a aprendre que viatjar és una forma de viure.