El futur del planeta: el canvi climàtic i els seus efectes

Hi ha qui associa el fenomen del canvi climàtic al forat de la capa d'ozó, a l'escalfament global o al desgel dels pols... I sí però també l'hem de vincular al temporal Glòria de fa gairebé un any, la Dana del setembre del 2019, l’incendi d’Horta de Sant Joan del 2009 o la sequera del 2008. Són algunes de les moltes conseqüències del canvi climàtic. En parlarem amb el meteoròleg de TV3 Tomàs Molina.

A continuació, en el segon tram del programa, presentat pel coordinador d'informatius, Gabriel Figueredo, farem una tertúlia amb experts sobre què podem fer com a societat per frenar el canvi climàtic i reduir la contaminació. Explicarem què és l'agenda 2030 i es objectius de desenvolupament sostenible i com les empreses poden fer negocis amb consciència ecològica i social. En parlarem amb el co fundador de Ship2B Xavier Pont, el professor de l'IESE Joan Fontrodona i la directora de Sostenibilitat i Equitat d'Agbar, Dulcinea Meijide.

Finalment, en la part final del programa, tractarem com poden col·laborar amb el medi ambient des de casa i com podem crear consciència ecològica per a les generacions futures. Ho farem amb el divulgador mediambiental José Luis Gallego i amb la directora del Museu de les Aigües, Sònia Hernández Almodóvar.

El programa s'emetrà dilluns a partir de les set de la tarda per la FM i també es podrà seguir per streaming a través de la web d'Onda Cero Catalunya.