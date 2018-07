FEM L'AGOST, amb Eduard Pascual

L’avenç de l’actualitat de la mà de l’equip d’informatius d’Onda Cero Catalunya, marcarà el inici del programa on donarem a conèixer, que passa a casa nostra.



L’actualitat esportiva, notícies inversemblants, les efemèrides musicals i el repàs de les xarxes socials tancaran la primera hora de programa.



Les entrevistes seran un dels punts clau del programa on tindrem convidats de renom, d’interès general i també del món de la música, aquests últims amb actuació en directe.



En l’apartat de col·laboracions hi podrem escoltar de tot. Des de la historia real de personatges de llegenda de la mà de Robert Tatay, el repàs de mítics moments televisius amb Berenguer Costa, els avenços tecnològics que canvien diàriament les nostres vides de la mà de Raül Giró, l’anàlisi de les sèries més seguides i les estrenes cinematogràfiques del moment amb en Joan Puig.



La Mònica Günther ens donarà a conèixer el sorprenent origen d’alguns objectes d’us quotidià, amb la Lluïsa Oller aprendrem a conversar amb gent d’altres països i ens informarem de les seves expressions de carrer. El xef, Xesco Bueno ens aportarà les receptes més originals de la seva biblioteca gastronòmica.



El món del taxi, tan present en la nostra emissora tindrà representació amb Javi del Castillo, taxista novell que ens explicarà els pros i els contres del seu ofici amb el millor sentit del humor. I l’oci estiuenc serà present en el programa amb les millors propostes per a passar unes bones vacances juntament amb el repàs de les festes majors de casa nostra que nodreixen la nostra cultura.



Una altra de les parts curioses del programa i que donarà a parlar serà el Desmitificador, on l’equip del Fem l’Agost ens desmuntarà els falsos rumors que farceixen el saber popular, per exemple: Sabeu que el sol no és groc?



La participació de l’oient es molt important al programa, es per això que es s’obsequiarà la participació de l’oient amb un concurs diari, farcit de premis. Tot plegat, acompanyat de la simpatia i el contrapunt de diferents personatges que aniran sorgint durant el programa i que aportaran a la seva manera, el granet de sorra a aquest espai radiofònic.



Tot això i molt més amb un únic objectiu: fer passar una bona estona de ràdio a aquells que com jo, de bon grat i amb molt de gust, treballen a l’agost. Per què fer vacances... està sobrevalorat!