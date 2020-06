Educació invertirà 370 milions i incorporarà 5.000 nous professionals per garantir seguretat al setembre

El vicepresident del govern català, Pere Aragonès, ha anunciat que l'executiu invertirà per al curs escolar 2020-21 370 milions d'euros, dels quals 233 aniran destinats a contractar 5.000 professionals en l'àmbit educatiu . Professors, però també psicopedagogs i tècnics d'educació infantil. Els alumnes seran dividits en grups estables, en els que no caldrà mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig ni l'ús de mascaretes. Mesures amb les que el govern català garanteix que el curs arrencarà el 14 de setembre amb normalitat i plena seguretat.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha evitat xifrar el nombre d'alumnes en aquests grups estables tot i que ha assenyalat que les ràtios seran menors que les que hi ha actualment perquè hi haurà més personal i hi haurà més grups estables de convivència que grups de classe tradicional. Cada grup de convivència tindrà un mínim de dos professors "fixes" a primària i "no menys de cinc" a la secundària. Bargalló també ha deixat clar que totes les baixes de mestres es cobriran per substitució des del primer dia, en al·lusió a aquells professionals que són persones de risc davant la covid19.

Bargalló també ha destacat la importància d'impulsar un pla digital per garantir la igualtat de condicions en l'accés de tots els alumnes a l'ensenyament on line en cas que calgués algun tipus de confinament. El responsable del departament d'Educació també ha explicat que ha parlat amb la seixantena d'alcaldes dels municipis més grans de Catalunya i que tots facilitaran els espais que calguin tot i que, de moment, la gran majoria de centres podran reorganitzar els seus propis espais per acollir aquests grups estables.

En cas que es confirmés un cas positiu en un grup estable, la consellera Vergés ha explicat que es posaria en quarantena tot el grup mentre la resta de l'escola podria funcionar amb normalitat.