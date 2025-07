Educació cessa al subdirector general de Plantilles pel desgavell en l’adjudicació de places als docents

L’anunci s’ha fet en una compareixença interrompuda per crits, xiulets i petards provinents d’una concentració dels sindicats a les portes del Parlament. Tant ells, com la resta de grups parlamentaris, han apuntat a una mala praxi.

Una decisió unilateral

Esther Niubó ha defensat que es tractava d’una acció conscient, d’una sola persona, i que, per tant, serien implacables a l’hora de depurar responsabilitats. A banda, ha anunciat que arribarien fins al final de la qüestió i obririen un expedient informatiu per esclarir tots els fets i mirar si hi hauria més persones implicades.

Prop de 3.000 docents afectats

Els canvis en les adjudicacions han afectat 2.898 docents. Això és un 5% dels 57.000 docents que participaven en el procés, que es va invalidar divendres passat després que s’assignessin incorrectament 800es places. Niubó ha defensat que la nova adjudicació, publicada recentment, no conté errades i que no afectarà l’inici del curs escolar, previst per al 8 de setembre.

Crítiques de l’oposició i peticions de dimissió

L’oposició ha estat contundent. Junts per Catalunya ha demanat la dimissió de la consellera, una petició que també ha expressat un manifestant que ha aconseguit entrar al Parlament. El Partit Popular, de manera similar, ha demanat “dimissions al més alt nivell”. Esquerra, per la seva banda, es preguntava com podia ser que una sola persona hagués provocat tot aquest desgavell.