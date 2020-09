Dilluns comencen els cribratges en escoles de Barcelona i L'Hospitalet

Salut descarta ara per ara ampliar les restriccions i segueix confiant en els cribratges per detectar casos asimptomàtics i tallar cadenes de transmissió de manera àgil. En total, hi haurà 50 escoles sentinella representatives de les diferents realitats territorials de Catalunya. S’ha començat per Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat perquè són dos dels punts calents de la pandèmia a Catalunya.

D’altra banda, Salut també ha anunciat que es faran a l’escola proves PCR per als alumnes que formin part d’un grup estable on s’hagi detectat un positiu. Un cop es faci la prova, hauran de fer la quarantena a casa, fins i tot en el cas de que el resultat sigui negatiu.