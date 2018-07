A dia d’avui les dones tenen menys oportunitats laborals que els homes?

A Catalunya, la situació és similar. De fet, segons les darreres dades del departament de Treball de la Generalitat, la crisi encara ha accentuat més la bretxa salarial. Actualment, les dones cobren un 26% menys que els homes, mentre que el 2008 la diferència era del 24,4%. Concretament, el salari mitjà masculí és de 27.477 euros, mentre que el de les dones és de 20.324, és a dir, uns 7.000 euros menys.

Com s’explica aquesta diferència? Les dones cada vegada estan més qualificades i en algunes matèries com les matemàtiques o la tecnologia obtenen millors notes, segons un estudi recent de la UOC. Perquè, en canvi, la situació és desigual en el món laboral? Com es podria capgirar? Per què creus que passa?

Segons els experts, el desigual repartiment de les feines domèstiques, la maternitat o la creença que les dones han de tenir més cura dels nens o les persones grans, continuen sent obstacles per la dona en el món laboral, i suposen un desavantatge competitiu respecte als seus companys homes. En la majoria de casos, a més, les dones s’acullen a reduccions de jornada i acaben prioritzant la carrera professional de l’home quan cal triar.

Segons un estudi del sindicat CCOO encara queda un llarg camí per recórrer. El salari anual de les dones s'hauria d'incrementar un 30% per equiparar-se al dels homes. O el que és el mateix, elles haurien de treballar 109 dies més a l'any per cobrar el mateix sou que els homes pel mateix treball.

Què n'opines? Per què creus que hi ha aquestes diferències? Les dones tenen menys oportunitats? Com es pot canviar aquesta desigualtat?

