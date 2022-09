Descobreix Sitges amb La Ciutat

Si pensem en Sitges, pensem en les seves platges i el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, però aquesta vila és molt més.

Comencem aquest recorregut a la Plaça de l’Ajuntament, on ens trobem amb una de les persones que més coneix i més s’estima aquesta vila, la seva alcaldessa, Aurora Carbonell. Amb ella ens proposem fer una passejada pels indrets més emblemàtics de Sitges i descobrir tot el que ens ofereix.

Sitges, destinació turística

A uns 100 metres de l’Ajuntament de Sitges trobem el Baluard, un mirador conegut com la Punta, on es troba l’església parroquial de Sant Bartolomé i Santa Tecla i des d’on es pot gaudir de les millors vistes de la platja. Aquesta és una de les visites obligades dels turistes que aquest estiu han tornat a Sitges deixant xifres que s’aproximen a les d’abans de la pandèmia i fins i tot, a les dels millors anys de la vila com el 2017 i 2018.

Un turisme que podrà gaudir de les platges de Sitges i comprovar la cura que es posa des de l’ajuntament per contribuir a la seva sostenibilitat amb l’objectiu de preservar-les però permetent l’activitat tant important per la vila.

A Sitges la temporada alta no s’acaba fins a finals d’octubre, però els turistes visiten la vila tot any i comencen a mirar també cap a les moltes activitats esportives que s’hi organitzen, com el Ladies Open de Golf o la final mundial femenina d’escacs, sense oblidar la seva oferta cultural i les seves tradicions.

Platja de Sitges | Ajuntament de Sitges

Sitges és cultura

Sitges ha estat candidat a ser el Millor Poble Cultural de Catalunya segons el concurs que convoca Prensa Ibérica i amb raó, i és que la oferta cultural de la vila és d’allò més interessant. La Pregonera és l’agenda de la programació estable i ofereix més de 62 hores de cultura, a banda d’altres activitats, com les festes i tradicions.

Entre tota aquesta oferta cultural de Sitges, destaquen Santa Tecla, que s’ha celebrat recentment, la Verema o el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que arrenca el 6 d’octubre.

Davant de tota aquesta oferta, l’ajuntament ha recuperat i restaurat diferents punts de la vila com l’antic escorxador o el Mercat Vell, la que és la segona parada en aquesta passejada amb l’alcaldessa.

Habitatge

Una de les principals preocupacions d’Aurora Carbonell és l’accés a l’habitatge. Entre el maig del 2020 i l’abril del 2021, el consistori va destinar més de 2 milions d’euros en ajudes al lloguer per aquelles famílies més tocades per la pandèmia.

Davant aquesta problemàtica, l’ajuntament ha posat en marxa un parc d’habitatge públic amb 175 habitatges de protecció oficial repartits en 3 fases. El passat més de maig es van entregar les claus de 43 habitatges de la primera fase, a finals d’any es donaran a 62 famílies més en la segona fase, que visitem en aquesta passejada per Sitges, i al 2023, s’entregaran els 70 habitatges últims de la tercera fase. En total, 175 habitatges de protecció oficial que s’han impulsat en només un mandat.

Aquests habitatges, a més de tenir un preu just, segueixen els criteris de sostenibilitat i disposen d’instal·lació fotovoltaica, aerotèrmica i la màxima certificació energètica, tot plegat gràcies a col·laboració de quatre entitats sense ànim de lucre: Fundació Família i Benestar Social, Fundació privada Grup Qualitat, Fundació Salas per l’accessibilitat i Fundació Nou Lloc Habitatges Social.

Viu Sitges

El Baluard, les platges, el mercat vell, el parc d’habitatge protegit... són moltes les visites que hem fet de la ma de l’alcaldessa Aurora Carbonell per descobrir que Sitges és molt més que el Festival de cinema fantàstic. Visiteu aquesta vila marinera, perdeu-vos pels seus carrers, gaudiu de la seva extensa oferta cultural i viviu les seves tradicions.