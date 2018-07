Cosim l'actualitat en clau d'humor

Potser a partir d'ara, el polítics es pensaran dues vegades el que diuen. Qui sap si l'actualitat canviarà el seu rumb i ens la mirem des d'una altra perspectiva. Perquè hi ha vegades que no ens queda més remei que agafar-ho tot amb... imperdibles! A Onda Cero Catalunya, en Llucià Ferrer i les seves cuques, posen fil a l'agulla amb 'Els imperdibles'. Un repàs a l'actualitat del dia, un resum en clau d'humor de la jornada, tot el que és i ha estat noticia. De 7 a 8 del vespre 'Els imperdibles' dóna la volta als titulars més destacats, perquè acabis el dia molt millor del que l'has començat. Amb un equip d'analistes únics en la seva espècie. De dilluns a divendres, no deixis que t'ho expliquin els altres si t'ho resumim tot a: Els imperdibles. Cosim l'actualitat amb humor.