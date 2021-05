Las caras del nuevo Govern Aragonès

Presidencia, de ERC

Laura Vilagrà, Santpedor | 45 años

Licenciada en Ciencias Políticas, y Máster en Dirección Pública en ESADE. Laura Vilagrà iba de número 2 en las listas de Esquerra en las elecciones del 14F. Una cara desconocida, curtida en el municipalismo y cantera del partido. De hecho, fue a finales de los 90 cuando puso los pies en las Juventudes Republicanas. Fue alcaldesa de Santpedor entre 2003 y 2015, también diputada en el Parlamento y ahora reforzará el perfil de gestión pensando en la etapa post pandemia.

Vicepresidencia, de Junts per Catalunya

Consejería de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana

Jordi Puigneró, Sant Cugat del Vallès | 47 años

Quien hasta ahora era el consejero de Políticas Digitales, sube de rango y ostentará la vicepresidencia de la Generalitat, convirtiéndose en el hombre fuerte de Junts en el Govern. Puigneró, hombre de máxima confianza de Carles Puigdemont, es licenciado en Ingeniería y tiene un Máster en Sistemas de la Información por la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Comenzó su carrera política afiliándose a la JNC en 1999, y en 2003 entró a formar parte del gobierno municipal de CiU en Sant Cugat del Vallès, como jefe de gabinete de Lluis Recoder. Años más tarde, en 2018, se incorpora al Govern para liderar la consejería de Políticas Digitales y ahora además de esta cartera se hará cargo de la vicepresidencia.

Economía y Hacienda, de Junts per Catalunya

Jaume Giró, Badalona | 57 años

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y Administración y Dirección de Empresas por ESADE, Jaume Giró, ha trabajado para Gas Natural, Repsol, Petronor y también ha sido director de la Fundación La Caixa. Además, este año se integró como vicepresidente en la candidatura de Joan Laporta en el FCBarcelona, aunque renunció al cargo una vez ganadas las elecciones.

Ahora será consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de Junts per Cat. Un cargo que finalmente lo ocupará un independiente tras la renuncia de Elsa Artadi.

Feminismos, de ERC

Tania Verge, Reus | 43 años

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra y Doctora en Ciencia Política por la Complutense de Madrid, actualmente es catedrática de esta universidad madrileña donde lleva dirigiendo la Unidad de Igualdad desde el 2014. Además, Verge ha sido consultora en políticas de igualdad de género de diferentes instituciones, incluyendo el Consejo de Europa, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el Parlamento de Cataluña y el Síndic de Greuges. Además, también es activista en diferentes espacios feministas como Ca la Dona y el colectivo #OnSonLesDones.

Tania Verge, quien por cierto formó parte de la sindicatura electoral del 1 de octubre y quedó absuelta el pasado mes de abril, ahora liderará una de las nuevas consejerías que Pere Aragonés anunció en campaña: la de feminismos y igualdad, con la promesa de la gratuidad de productos de higiene femenina.

Salud, de Junts per Catalunya

Josep Maria Argimon, Barcelona | 63 años

Licenciado en medicina por la Universidad Autónoma, diplomado en Epidemiología y Estadística para la Universidad Pierre y Marie Curie de Paris y Máster en Atención Sanitaria por la Universidad de Oxford, Josep Maria Argimon es un veterano de la gestión sanitaria: hasta ahora era el secretario de Salud Publica. Fue en julio del año pasado, cuando ocupó la vacante que meses antes dejó Joan Guix. Sin embargo, antes había sobrevivido a gobiernos de todos los colores: el 2008, con el tripartito y Marina Geli al frente de Salud; en 2012 con Boi Ruiz; en 2016 con Toni Comin y durante la última legislatura con Alba Vergés. Josep Maria Argimon fue fichado por la candidata Laura Borràs -ahora presidenta del Parlamento- durante la campaña electoral del 14F y ahora asumirá la cartera de Salud.

Educación, de ERC

Josep González Cambray, Lleida | 49 años

Ingeniero técnico e industrial y licenciado en marketing, González Cambray, militante de ERC, ha sido hasta ahora el Director General de Centros Públicos de la Generalitat, uno de los máximos responsables del dispositivo organizado este curso para que las clases volvieran a ser presenciales .

Cambray, por cierto, fue detenido en 2020, en el marco de la operación Volhov, una operación dirigida por la Guardia Civil quien investigaba el desvío de fondos públicos para financiar el procés.

Empresa y Trabajo, de ERC

Roger Torrent, Sarrià de Ter | 41 años

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, Roger Torrent ha sido el presidente del Parlamento durante la última legislatura. Una presidencia nada fácil en la que tuvo que decidir suspender el pleno de investidura que tenía que hacer a Carles Puigdemont Presidente.

Torrent es un hombre de partido, madurado en las filas de Esquerra, militante desde el 98 y alcalde de Sarrià de Ter durante 10 años.

Ahora será consejero de Empresa y Trabajo, una nueva consejería fusionada porque Empresa era de Junts y la lideraba Ángels Chacón- y Trabajo era de Esquerra y la capitaneaba Chakir El Homrani.

Acción Exterior y Transparencia, de Junts per Catalunya

Victoria Alsina, Barcelona | 38 años

Doctora en ciencias políticas y sociales en la Universidad Pompeu Fabra, era hasta ahora profesora de la Universidad de Nueva York y ex delegada del Govern en los Estados Unidos y Canadá. La presencia de Alsina, de perfil técnico y no político, responde a la negativa de Josep Rius de no entrar a formar parte del Gobierno.

Interior, de ERC

Joan Ignasi Elena, Barcelona | 52 años

Licenciado en Derecho, Joan Ignasi Elena es exalcalde de Vilanova y la Geltrú, ex diputado socialista y ex portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum. Elena lideró la corriente socialista ‘Avancem’ y se desmarcó del PSC para apoyar la ley de consultas que hizo posible la consulta del 9N de 2014. Fue entonces cuando se acercó a la órbita de Esquerrra de la mano de Oriol Junqueras, con quien mantiene una buena relación. Capitaneando Interior, Joan Ignasi Elena deberá liderar una cartera que ha sido polémica durante los tres meses de negociaciones y es que la CUP pide reformular Interior para acabar con las pelotas de foam que utilizan los Mosssos de Escuadra en las manifestaciones y también acabar con los desahucios por parte de cuerpos policiales.

Acción Climática, Agricultura y Alimentación, de ERC

Teresa Jordà, Ripoll | 48 años

Una de las pocas consejeras que repite en el Gobierno. Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la UAB Jordà llegó al Gobierno de Quim Torra después de casi dos décadas dedicándose a la política. Una trayectoria con huellas claras: por un lado Ripoll -donde fue alcaldesa durante 8 años- y por otro lado Madrid, donde fue diputada de Esquerra durante 7 años. Ahora liderará la cartera que llevaba, aunque reformulada.

Derechos Sociales, de Junts per Catalunya

Violant Cervera, Lleida | 51 años

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida, fue durante 5 años diputada en el Parlament -primero con CiU y después con JxSí-. El de Violant Cervera es un perfil técnico, quien ya había pasado por la conselleria de bienestar social cuando la lideraba Josep Lluis Cleries.

Investigación y Universidades, de Junts per Catalunya

Gemma Geis, Girona | 42 años

Doctora en Derecho, fue vicerrectora de la Universidad de Girona durante 4 años. Cabeza de lista de esta ciudad en las pasadas elecciones y hasta ahora era la portavoz adjunta de Junts, un cargo que consiguió por la confianza con Carles Puigdemont. De hecho, fue una de las impulsoras de la Crida Nacional que creó el expresident. Ahora liderará una conselleria que no existía desde hace 15 años y que nace de la remodelación del hasta ahora Departamento de Empresa y Conocimiento, que integrará Trabajo.

Cultura, de ERC

Natalia Garriga, Sant Cugat del Vallès | 52 años

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, Natalia Garriga era hasta ahora la Secretaria de Política Cultural, Educación y Deportes, además de ejercer de directora de servicios del Departamento de Vicepresidencia y Economía del Gobierno.

Justicia, de Junts per Catalunya

Lourdes Ciuró, Reus | 49 años

Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, Lourdes Ciuró era hasta ahora concejala de Junts en el Ayuntamiento de Sabadell y también ex diputada en el Congreso durante 8 años bajo las siglas de CiU.