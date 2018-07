L'actualitat política a debat

Cada dimecres analitzem l’actualitat política i econòmica amb els seus principals protagonistes. Entrevistem als líders polítics més destacats i als representants dels sectors econòmics i empresarials de Catalunya. A més, posem a debat les diverses opinions, punts de vista i propostes dels diversos partits polítics a la tertúlia amb els diputats del Parlament. L’atur, la reforma laboral, les aliances polítiques, les reivindicacions socials, etc… Què passa i per què? Com ens pot afectar? Cap a on anem? En temps de crisi econòmica, busquem la brúixola de l’actualitat amb rigor, claredat i pluralitat, de la ma del cap d’informatius i continguts d’Onda Cero a Catalunya, Xavier Casanovas.