La violència obstètrica, un mal silenciat i encara massa present

La violència obstètrica es defineix com un tipus de violència de gènere i una violació dels drets humans que es manifesta en les pràctiques i conductes inapropiades, abusives, o per omissió, del personal de salut cap a les dones gestants durant l'embaràs, el part i el puerperi.
Malauradament, la violència obstètrica segueix sent massa present avui dia, i hi ha dades que ho demostren: Els centres del sistema sanitari públic han registrat 333 reclamacions tipificades com a violència obstètrica entre el 2022 i el 2024. El principal motiu de queixa és una atenció inadequada al part, que representa el 15 % de les queixes, o la denegació del dret a l’acompanyament que en són el 10 %, entre molts altres motius. El Servei Català de la Salut (CatSalut) va començar a recollir el 2022 les reclamacions motivades per violència obstètrica als centres del sistema sanitari públic. Per anys, s’han presentat 133 reclamacions el 2022, 117 el 2023 i 83 el 2024: un total de 333.
D'aquesta realitat encara massa present n'hem parlat amb la Marta Busquets, presidenta de l'associació Dona Llum, que treballa perquè mares i nadons rebin una atenció digna i respectuosa durant el procés d'embaràs, part i postpart a Catalunya, la Guida Rubio, psicòloga perinatal, i també hem pogut escoltar el testimoni d'una mare que fa vuit anys va patir violència obstètrica, la Clara Massons.