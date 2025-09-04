Tarragona, entre les ciutats amb més dificultats per trobar una habitació de lloguer

Tot i ser una gran capital, Barcelona queda lluny d’aquestes xifres. Allà, cada anunci rep l’interès de 22 persones de mitjana. Les dades formen part d’un informe d’Idealista, que analitza la demanda d'habitacions a les principals ciutats de l'estat. El portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta, explicava que durant l'últim any la demanda a Tarragona ha augmentat un 48%, mentre que l'oferta s'ha mantingut, i només ha crescut un 4%.
Lleida duplica la demanda, Girona es manté
A Lleida, la demanda d’habitacions s’ha duplicat durant l’últim any. En canvi, a Girona, les xifres es mantenen estables, amb una mitjana de 39 persones per oferta. Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, ha explicat que la situació de Tarragona es reprodueix a altres capitals. Ho ha relacionat amb el volum de demanda. Diu que, com que a Barcelona la situació és complicada, les persones decideixen traslladar-se a altres ciutats.
Denúncia contra pràctiques abusives
Aquest dijous, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha carregat contra les pràctiques abusives en el mercat de lloguer d’habitacions. L’entitat ha destacat que el problema afecta directament les persones joves. A més, ha explicat que arran dels beneficis que es poden extreure amb el lloguer d'habitacions, molts propietaris opten per retirar els seus immobles del mercat, cosa que redueix encara més l’oferta disponible.