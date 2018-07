T’està afectant l’encariment dels preus dels pisos a Barcelona?

ENQUESTA

Segons el darrer Baròmetre Semestral de l’Ajuntament de Barcelona, l’accés a l’habitatge figura entre les principals preocupacions dels barcelonins. No es estrany tenint en compte la bombolla dels preus del lloguer i dels pisos a Barcelona, fruit de la massificació turística i de l’especulació dels grans inversors.

Cada vegada es més habitual trobar pisos de només 30 metres quadrats a Ciutat Vella, Sant Antoni o la Barceloneta per un lloguer de 1.000 euros mensuals. De fet, el preu del metre quadrat a la Barceloneta ja es més car que a barris com Sarrià-Sant Gervasi amb habitants amb un poder adquisitiu més alt.

El preu mitjà del lloguer a Barcelona s’acosta als 800 euros, el doble que fa 15 anys, segons dades de l’INCASOL. Viure a Barcelona gairebé s’ha convertit en missió impossible. Es multipliquen els casos de famílies, joves o veïns de tota la vida que han de marxar a viure fora de la seva ciutat, com a conseqüència d’aquest espiral de pujada de preus. Segons els experts, aquesta bombolla immobiliària està arribant al seu punt màxim i està canviant la fesomia dels barris a un ritme vertiginós. Es dona la paradoxa que mentre els salaris han baixat en els darrers anys, els lloguers s'han incrementant molt per sobre dels preus anteriors a la crisi econòmica.

Les causes principals d’aquest increment desorbitat son la manca d’oferta, l’especulació i els pisos turístics, amb la proliferació d’apartaments turístics il·legals que pels seus propietaris surten més rendibles que el lloguer a llarg termini. A més, hi ha inquilins que relloguen els seus pisos a traves de plataformes com AirBnB de manera il·legal, sense permís ni llicència municipal.

Paral·lelament, cada vegada hi ha més inversors que compren habitatges o edificis sencers amb l'objectiu de beneficiar-se de lloguers de luxe, provocant l’increment dels preus de l’entorn, un fenomen conegut com a ‘gentrificació’, en què la gent amb un poder adquisitiu alt s'instal·la a barris populars fins al punt que en canvia el teixit social i expulsa els seus veïns.

Quin es el teu cas? Estàs patint aquest encariment de preus? Com t’està afectant la pujada dels lloguers? Has hagut de deixar el teu barri per aquest motiu? Com es podria frenar aquest espiral de preus?

