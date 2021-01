La situació crítica del Barça: El club deu 1.173 milions d'euros

Que la situació econòmica del Barça era crítica es venia avisant des de fa temps. Hi havia poques excepcions, que semblaven voler minimitzar la situació, com l'ex president Josep Maria Bartomeu. Fins al darrer dia del seu mandat, Bartomeu es va encarregar d'assegurar que, si bé l'arribada de la pandèmia del Coronavirus havia tingut un gran impacte negatiu al club, el club no estava ni molt menys en risc.

I deu ni do si ho està. La memòria econòmica que va publicar ahir el club reflecteix una situació dramàtica, que posa en risc la viabilitat econòmica del club, o bé que el pot condicionar en excés aquests propers anys. I és que aquesta memòria indica que el club deu 1.173 milions d'euros. D'aquests 1.173, 730 s'han d'executar a curt termini, el que encara compromet més la situació al club.

Pel que fa la massa salarial, si el club ja era pendent de renegociar sous per ajustar-se a una massa salarial que és la més gran en diferència del futbol mundial, el descens en ingressos ha fet augmentar aquest ratio ingressos-sous fins a sobrepassar amb escreix el mínim requerit. Ara mateix, la massa salarial respecte els ingressos suposa un 74%.

A banda d'aquest aspecte, al club encara li resten 196,7 milions d'euros per amortir en clàusules i terminis pendents de fitxatges com De Jong, Coutinho, Griezmann, Pjanic, o fins i tot Mateus Fernandes, que només ha disputat fins ara 17 minuts de joc. A mode de conclusió, la memòria econòmica del Barça sitúa en 602 milions d'euros negatius el marge de maniobra del club i conclou amb una frase prou esclaridora: "La situació posa en dubte l'aplicació del principi d'empresa en funcionament".