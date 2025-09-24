Sant Pau lidera una innovadora recerca per aturar la metàstasi en múltiples tipus de càncer

El projecte, que es troba en les darreres fases preclíniques, se centra en la proteïna CXCR4, un biomarcador clau en la propagació del càncer. La seva presència elevada en les cèl·lules tumorals s’associa directament amb la capacitat metastàtica, una de les principals causes de mortalitat entre els pacients oncològics.
El doctor Ugutz Unzueta, membre de l’equip investigador, destaca que la plataforma desenvolupada —anomenada Nanoligent— permet atacar de manera selectiva les proteïnes implicades en el creixement tumoral, obrint la porta a tractaments més precisos i menys invasius. “Aquest enfocament ens permet no només frenar la progressió del càncer, sinó també explorar sinergies amb altres teràpies existents per fer el tractament més efectiu”, afirma Unzueta.
Segons les previsions, el fàrmac podria iniciar els primers assaigs clínics en humans en un termini de dos a tres anys, marcant un punt d’inflexió en la lluita contra el càncer.
Dades esperançadores
Els avenços en recerca oncològica han tingut un impacte directe en la supervivència dels pacients. Segons les dades de la Socitat Espanyola d'Oncologia Mèdica, en les darreres quatre dècades, la taxa de supervivència s’ha duplicat: actualment, el 50% dels homes i més del 60% de les dones superen la malaltia.