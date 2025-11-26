Reggae per xics i el seu homenatge a Jaume Sisa

La mítica cançó 'Qualsevol nit pot sortir el sol' de Jaume Sisa compleix 50 anys. És sens dubte el tema més emblemàtic d'un dels grans exponents de l'escena underground catalana. D'aquesta cançó se n'han fet diverses versions, la darrera l'ha publicat 'Reggae per Xics'. Es tracta d'un grup nascut a Sant Feliu del Llobregat que va començar com a banda d'ska-reggae sota del nom de The Penguins. Aquesta banda va engegar un projecte paral·lel anomenat 'Reggae per Xics' que versionava cançons populars familiars i infantils i que finalment s'ha acabat convertint en el grup principal, substituïnt a 'The Penguins'. Avui a 'La Ciutat' hem conegut d'aprop el grup a través de dos dels seus membres, el cantant Pol Cardona i el teclista Otger Ibars, que ens han explicat tant la iniciativa de fer aquesta adaptació homenatge a Jaume Sisa com també l'origen del grup.