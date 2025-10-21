Òpera a la ràdio 21/10/2025

Avui el Pol Avinyó ens ha parlat de l'estrena de Giselle. A partir d'avui i fins el dia 26 d'octubre es pot gaudir un dels ballets mes famosos de tots els temps creat per Peter Wright. Un poble rural aparentment idíl·lic de dia i, en paral·lel, una dansa fantasmal i inquietant de nit: aquestes dues realitats caracteritzen l'acció escènica de Giselle. Peter Wright va coreografiar aquesta producció per a la companyia de Munic l’any 1974, seguint la tradició del vocabulari clàssic de Marius Petipa, Jean Coralli i Jules Perrot.
També hem pogut gaudir de la hipnòtica música d'Akhnaten, que va provocar una gran ovació a la zona de butaques del Gran Teatre, fent evident el gran èxit entre el públic. És la segona vegada que es veu una òpera de Phillip Glass al Liceu, la primera va ser Einstein on the beach el 1992. Philip Glass, compositor nord-americà molt influent amb un catàleg que inclou bandes sonores de pel·lícules, música de cambra, música per a dansa, simfonies, peces teatrals i diverses formes d’òpera, va decidir consagrar una trilogia d’òperes a grans figures revolucionàries de la història. Després d’Einstein on the Beach (1976), que tractava les nocions del temps i l’espai, i Satyagraha (1980), en què explorava a partir de Gandhi la revelació espiritual i política de la no-violència, va arribar Aknathen (1984), la culminació d’aquest imponent projecte de retrats. Akhnaten explica la història d’una de les figures més influents del món: el primer faraó que va passar d’adorar un panteó de déus a només un: va fer d'Aton, el Sol, l’única divinitat del seu regne. El multipremiat contratenor Anthony Roth Costanzo encarnarà el complex paper principal, al costat de Rihab Chaieb com a Nefertiti.