Milers d’infants en risc d’exclusió social gaudeixen de l’estiu als casals

Cada estiu, el centre organitza un casal destinat a infants de famílies amb dificultats econòmiques, amb un doble objectiu: facilitar la conciliació familiar, especialment en llars on els pares treballen durant l’estiu, i garantir que els infants puguin gaudir de les vacances amb activitats com jocs d’aigua, piscina i colònies. A més, el casal també garanteix l’alimentació dels més petits de casa, a qui els ofereixen esmorzar i dinar. Ho explica la directora del centre, Marisa Olleta: “l’estiu és el seu moment, tant pels infants com per les famílies, perquè a nivell de conciliació és molt complicat. I potser ni treballen i estan a casa, però per un nen, passar tot l’estiu tancat és molt complicat”.

Una de les famílies beneficiàries és la de la Najlae Lanjeri, una dona d’origen marroquí que va arribar a Barcelona el 2018. Derivada pels serveis socials al PES Cruïlla, el centre s’ha convertit en un puntal de la seva vida social al barri. Amb tres fills i una situació laboral inestable, Najlae valora molt positivament el suport rebut: “estic molt feliç amb el casal, ja portem 7 anys aquí i als meus fills els hi agrada molt”.

Cada estiu, el centre també organitza colònies familiars a prop del barri, oferint una oportunitat única perquè les famílies puguin desconnectar i compartir temps de qualitat fora de casa.

Més enllà de l’estiu

El PES Cruïlla no s’atura a l’estiu. Funciona durant tot l’any, de setembre a juliol, amb places per a 72 infants. La majoria hi assisteixen a les tardes, on un equip de 7 educadors els ofereix reforç educatiu i activitats lúdiques.

Aquest projecte és possible gràcies al suport del programa CaixaProinfància, de la Fundació “la Caixa”, que actualment beneficia més de 8.000 infants a tot Catalunya en col·laboració amb centenars d’entitats socials.