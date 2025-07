Més d’un centenar de joves es reuneixen a Barcelona per impulsar projectes innovadors

Des de primera hora del matí, els participants han arribat a les instal·lacions de la UIC per presentar una cinquantena de propostes. Les iniciatives aborden diversos reptes, com l’automatització de processos en empreses energètiques o el desenvolupament d’eines per diagnosticar trastorns en infants. Al llarg del dia, els equips treballaran conjuntament per conèixer els projectes dels altres i fomentar la col·laboració entre ells.

Per a molts, el fòrum representa una oportunitat per fer nous contactes i aprendre d’altres joves que es troben en situacions similars. L’acte, que enguany celebra la seva segona edició, té com a objectiu impulsar el talent jove i generar espais de diàleg entre ells.

Totes les iniciatives que sorgeixin durant la jornada es recolliran en un informe, que servirà com a guia de bones pràctiques per les empreses.