L’IBCC incorpora una nova tècnica d’extirpació de tumors mamaris

Aquest diumenge dia 19 d’octubre es celebra el dia mundial de la lluita contra el càncer de mama, el càncer més comú al món amb 2,3 milions de casos nous cada any. S’estima que una de cada vuit dones podria patir aquesta malaltia al llarg de la seva vida.
En aquest sentit, s’ha descobert una nova forma de detecció quirúrgica i extirpació, un sistema que ha incorporat l’IBCC (International Breast Cancer Center-Pangaea Oncology), a l’Institut Oncológic Quirónsalud Teknon que permet localitzar el tumor de la mama abans d’operar i ressecar-lo amb una precisió mil·limètrica, assegurant que només s’extirpi l’àrea afectada i es conservi l’aparença estètica de la mama. Aquesta tècnica, que és l’última generació de la sonda Sentimag, permet garantir un tractament precís i òptim.
A ‘La Ciutat’ hem pogut parlar amb el doctor Martín Espinosa-Bravo, ginecòleg especialista en cirurgia de la mama de l’IBCC, que ens ha explicat que la técnica per extirpar tumors mamaris “és complexa, i aquí hi ha diferents eines que ajuden el cirurgià de mama a l’hora de ressecar els tumors de mama que no palpem. Una d’elles és la técnica paramagnética, utilitzant la sonda Sentimag, que és una sonda que té les dimensions d’un rotulador. Aquesta sonda permet identificar una llavor magnética que posem al tumor al moment de la biòpsia, i mitjançant una señal paramagnética el cirurgià pot determinar on és la lesió que no palpem”. El doctor matisa que “quan la lesió no és palpable, el que normalment s’ha utilitzat és una mena d’arpó, un fil metàl·lic que s’ancora al tumor i surt per fora de la pell. Això es posa abans de la cirurgia i aquest és el procediment clàssic amb el que el cirurgià es guía per identificar aquests tumors. Avui dia hi ha tècniques més modernes, una d’elles la radiografía intraoperatòria, una eina que jo per exemple utilitzo normalment. Aquí la dificultat és que ha de ser un cirurgià mamari que tingui experiencia en la utilització d’ecògraf, a banda de disposar d’un ecògraf”
El tumor no palpable
“Els tumors palpables directament amb la palpació i ajudat per l’ecografia intraoperatòria és posible ressecar-los sense a ver de ressecar més teixit mamari del necessari. Les dels tumors no palpables son les que estan innovant més perquè siguin el més precises possibles”. En aquest sentit, Espinosa-Bravo té clar que “aquest avenç permet detectar més tumors, ja que també és possible detectar els no palpables, i és el nostre objectiu, detectar tumors cada vegada més petits i que siguin assimptomàtics, per això també és cabdal el cribratge, o screening, que poguem detectar tumors sense que la pacient tingui símptomes perquè tot això sigui menys invasiu, menys agressiu”.
Grans beneficis
El ginecòleg especialista en cirurgia de la mama de l’IBCC explica que aquesta nova tècnica té grans beneficis perquè fins ara "haviem de fer les cirurgies amb arpó, en comptes d’operar-se el mateix dia, una dues o tres hores abans de la cirurgia s’havia de posar l’arpó, i això generava més estrès en la pacient, a banda del risc que l’arpó es mogui i no pugui localitzar bé el tumor, a més generava complicacions que al quiròfan el cirurgià ho ha pogut pasar malament, davant la possibilitat, a més, de no ressecar correctament el tumor”. Amb aquesta nova tècnica s'evita tota aquesta molèstia. I és que, amb el fet de la possibilitat de ser més precís en l'àrea d'intervenció que ofereix aquest sistema el cirurgià aconsegueix ser molt més precís i menys invasiu: “La medicina pel tractament de càncer ens está mostrant que hem de tractar les pacients ni de més ni de menys, en el sentit s’ha de provar d’ajustar-se tot el possible a l’hora de ressecar la zona. Els cirurgians acostumem a ressecar una área una mica més gran de la necessària per fer una mena de perímetre de seguretat, però hem de tenir en compte que quant més extreiem més evident és el resultat cosmètic”.
Cribratge i detecció precoç
“El cribratge ha demostrat, inclús en d’altres àmbits, que en els darrers 30 anys s’ha augmentat la supervivencia al càncer de mama gràcies a la detecció precoç. Tant el cribratge com la millora de les tecnologies és el que ha ajudat a augmentar aquesta supervivencia”
“Hi ha d’altres especialistas que estan mirant d’aplicar aquest sistema a d’altres tumors, ja sigui pulmó o d’altres, i això també va de la mà: Quant abans detectem el tumor més repte suposa eliminar-lo per les seves dimensions reduïdes”, explica el doctor. A l'hora de fer una previsió de com veu l'evolució del tractament del càncer de mama en els propers 10 anys, el doctor explica que “sabem, per les taules poblacionals, que en els propers 10-20 anys augmentarà de manera aimportant la freqüència del càncer, però gràcies als avenços i a la detecció precoç cada vegada podrem curar més el càncer. No puc fer una previsió acurada, però l’objectiu és que cada vegada morin menys dones pel càncer, i aquí és clau la inversió en investigació, és clau per aconseguir tot això”.