El Govern aixeca el confinament perimetral de Lleida i sis municipis

L'executiu posa punt final al confinament perimetral de Lleida i sis municipis més del Baix Segre, que s'acaba aquest dijous a les quatre de la tarda. Els comerços podran obrir sense superar el 50% de l'aforament, i també ho podran fer els bars i restaurants, amb consum només a les terrasses, que tampoc podran superar la meitat de l'aforament i hauran de tancar com a molt tard a la mitjanit. Les trobades de més de deu persones, això sí, continuaran prohibides. Aquestes mesures, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, són revisables però en principi està previst que durin 15 dies.

La taxa d'incidència del virus és més gran a Lleida que a l'àrea metropolitana, ha explicat Vergés, i per això, les mesures "han de ser més estrictes". Tot i això, ha volgut remarcar que la decisió de deixar obrir les terrasses "és un pas molt agosarat". Actualment a la regió sanitària de Lleida hi ha 189 persones ingressades i el màxim que hi ha hagut en aquesta segona onada en són 203. En aquest sentit, destaca que en la primera onada de coronavirus el nombre màxim de persones que van estar ingressades a la regió sanitària de Lleida va ser de 232.

Per contra, el Procicat ha ampliat aquesta tarda les restriccions de l'àrea metropolitana als municipis de Castelldefels i Gavà en l'intent de frenar els contagis de la covid-19. D'aquesta manera ja són 16 les poblacions de la zona afectades, afegint-hi Sant Feliu de Llobregat que ja tenia restriccions ordenades pel Govern de manera individual.