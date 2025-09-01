Economia

La Generalitat impulsa el transport públic amb 60 millores a la xarxa de bus interurbà

La Generalitat ha anunciat avui una ampliació significativa del servei de bus interurbà, amb la incorporació de una seixantena de millores.

Redacción

Barcelona |

Les millores inclouen quatre noves línies. Aquesta iniciativa arriba en un moment d’èxit per al transport públic, amb un increment del 17% d’usuaris des del 2019 i més de 80 milions de persones que utilitzen el servei.

Noves connexions estratègiques

Tres de les noves línies ja estan en funcionament:

  • Dues línies connecten el Baix Penedès (el Vendrell i Calafell) amb Barcelona.
  • Una altra uneix el Baix Montseny amb la Universitat de Vic, pensada especialment per facilitar el desplaçament dels estudiants.

A més, el 12 de setembre s’estrenarà una nova línia que connectarà el Pont de Suert amb Tremp, també amb l’objectiu de millorar l’accés als centres educatius.

La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha destacat que aquestes actuacions responen a la necessitat d’adaptar el servei a l’augment de la demanda.

Més expedicions i inversió

Les millores també inclouen un augment de les expedicions en una quinzena de línies repartides per totes les demarcacions. El govern hi destinarà 17,4 milions d’euros, que se sumen als 4,8 milions invertits l’any anterior.

Un dia complicat per la mobilitat

Tot plegat arriba després d’un episodi de pluges intens la nit de diumenge, que ha provocat carreteres tallades i interrupcions en el servei de tren. Les afectacions més greus s’han registrat a la xarxa de Rodalies, on tres línies han estat tallades durant hores per la caiguda de branques sobre les catenàries. A l’R1, entre Blanes i Maçanet, no ha circulat cap tren durant tot el matí.

