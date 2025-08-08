Els socorristes mantenen la vaga i rebutgen la proposta de l’Ajuntament

Segons el col·lectiu, les condicions que ofereix el consistori són pràcticament les mateixes que en l’última reunió. Critiquen que l’Ajuntament no coneix bé el servei i consideren insuficient la proposta d’allargar la temporada alta una setmana i augmentar el nombre de treballadors a 34 durant la temporada baixa. Els socorristes reclamen que la temporada alta comenci a principis de maig i s’allargui fins a finals de setembre, i que durant la resta de l’any hi hagi almenys 40 treballadors.
A més, denuncien que l’Ajuntament només té en compte el nombre de banyistes, sense considerar altres incidències que han d’atendre. Per això, exigeixen un conveni propi i denuncien la precarietat laboral que pateixen. Alerten que aquesta situació posa en risc la seguretat dels banyistes, especialment en un estiu amb un augment de la sinistralitat a les platges catalanes.
Tot i mantenir la vaga, els socorristes han decidit reobrir les torres de salvament i no hissar la bandera vermella, accions que en el seu moment l’Ajuntament va criticar amb fermesa.
L'Ajuntament lamenta que els socorristes hagin rebutjat la seva proposta
La tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha lamentat que el col·lectiu mantingui la vaga. Ha explicat que després de molt diàleg creia que havien arribat a un bon preacord, i els va desconcertar que finalment ahir rebutgessin la seva proposta.
També ha recordat que l’any passat ja es va millorar el contracte amb un increment del 40% en la retribució respecte al conveni del sector, i amb la temporada més llarga de tots els municipis catalans. Bonet, a banda, ha anunciat que l’Ajuntament demanarà una nova reunió de mediació.