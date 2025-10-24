Els celíacs celebren la nova llei que ha d'arribar per compensar els seus sobrecostos

El Congrés dels Diputats ha obert la porta a una nova llei que planteja la creació d’un registre de celíacs i una deducció de 600 euros anuals de l’IRPF per als inscrits per compensar el sobrecost que assumeixen en la compra d’aliments. Una mesura que ha estat celebrada per part de l’Associació de Celíacs de Catalunya ja que asseguren que es tracta de dues reivindicacions històriques de les entitats de persones celíaques i subratllen que és un primer pas històric, però no definitiu, perquè encara queda molt camí per recorrer.
A 'La Ciutat' hem parlat d'aquesta proposta de llei amb la Irene Vila, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, que celebra "que per llei es compensi a les persones celíaques l'alt sobrecost que tenim. Calculem que aquest sobrecost és d'uns 1.000 euros anuals, per tant aquests 600 euros potser es queden una mica curts però celebrem que es tingui en compte uns costos que nosaltres no hem escollit". El que sí que troba a faltar Vila és que "aquesta compensació podria arribar de forma directa en comptes de via declaració de la Renda, però ja és un bon pas per nosaltres".
La portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya lamenta que "des d'alguns equipaments com per exemple l'escola o directament des de les administracions no es té en compte les persones celíaques. Hem de recordar que és una malaltia que pot comportar problemes de salut greus a llarg termini com per exemple osteoporosi, i per la que no hi ha tractament. L'única manera d'evitar el seu impacte és seguir la dieta celíaca, per tant crec que el col·lectiu hauria de ser tingut més en compte".