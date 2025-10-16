TEMA DE LA SETMANA

Dol Perinatal: El dolor silenciat

A la secció 'El Tema de la Setmana' posem sobre la taula temes que, ja sigui perquè estàn d'actualitat o val la pena parlar-hi, mereixen ser analitzats o debatuts. Ho fem a través de múltiples formats, des de reportatges fins a entrevistes i xerrades.

Gerard Sanz

Barcelona |

Ahir dimecres, 15 d’octubre, es va celebrar el Dia del Dol Perinatal, una jornada que serveix per a conscienciar i visibilitzar el procés de dol que es viu quan un nadó mor durant la gestació. I és que no tots els embarassos tenen un final feliç. A Espanya es registren cada any unes 2.000 morts perinatals. Tot i així encara segueix sent un tema tabú. El moment en el que es comunica el diagnòstic a la família, el part pel que han de passar aquestes mares, el trauma que suposa sortir de l’hospital sense el teu fill o el postpart són moments crítics en els que les famílies han d’estar acompanyades, tot i que no sempre és així. Com ha de ser aquest acompanyament? Per què aquest segueix sent un tema tabú? Aquestes i d'altres preguntes les hem intentat respondre a la secció d'avui de la mà de la Guida Rubio, psicòloga perinatal, i la Carla López, la mare del Jan, un nadó que va néixer ara fa un any als 7 mesos de gestació en un part respectat després d’una interrupció de l’embaràs per malformacions greus.

