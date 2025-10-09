Dia Mundial de la Visió: Quines dificultats tenen les persones segues al seu dia a dia? Descobrim una de les zones de Barcelona adaptades per a persones cegues

Avui es celebra el dia de la visió, una jornada que serveix per sensibilitzar sobre la importància de la salut visual i divulgar sobre la prevenció de la discapacitat visual. A 'La Ciutat' hem volgut posar-nos en la pell d’una persona cega per comprovar les dificultats que té a l’hora de caminar pel carrer. Hem fet un passeig per una zona de Barcelona que fa uns mesos ha estat adaptada a les persones cegues o amb discapacitat visual com és el Parc de les Glòries, on s’han introduït elements que faciliten el poder passejar de manera més segura, un projecte que ha impulsat l’Ajuntament en col·laboració amb l’ONCE. Ho hem fet de la mà de l’Anaïs Garcia, cap del departament d’autonomia personal de l’ONCE, que ens ha explicat els elements amb els que es troben en aquesta zona i amb qui també hem parlat de la realitat de les persones cegues.