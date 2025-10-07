Ciutat Solidaria: Superando

L'associació 'Superando' es dedica, des de fa deu anys, a fomentar el benestar i la inclusió de persones amb discapacitats, col·lectius vulnerables i també a gent gran, a través d'esports aquàtics. A 'La Ciutat' hem pogut conèixer aquesta entitat de la mà del seu president i co-fundador, el Víctor Alias, que ens ha explicat les activitats que hi fan i els col·lectius als que ajuden. La seva activitat original sempre ha estat el surf i el pàdel-surf, però a partir d'aquí dissenyen activitats per a cada col·lectiu, adaptades a les necessitats de cada persona perquè l'experiència sigui òptima i la teràpia pugui ser el més efectiva possible.
Les seves primeres activitats van ser amb nens amb autisme, però han acabat extenent-se a persones amb d'altres discapacitats com per exemple físiques, des de lesions de medul·la espinal fins a malalts d'ELA, dones que pateixen càncer de mama i també gent gran, sempre amb l'aigua com a element conductor.