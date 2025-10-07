CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Superando

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que porten a terme. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació 'Superando' es dedica, des de fa deu anys, a fomentar el benestar i la inclusió de persones amb discapacitats, col·lectius vulnerables i també a gent gran, a través d'esports aquàtics. A 'La Ciutat' hem pogut conèixer aquesta entitat de la mà del seu president i co-fundador, el Víctor Alias, que ens ha explicat les activitats que hi fan i els col·lectius als que ajuden. La seva activitat original sempre ha estat el surf i el pàdel-surf, però a partir d'aquí dissenyen activitats per a cada col·lectiu, adaptades a les necessitats de cada persona perquè l'experiència sigui òptima i la teràpia pugui ser el més efectiva possible.

Les seves primeres activitats van ser amb nens amb autisme, però han acabat extenent-se a persones amb d'altres discapacitats com per exemple físiques, des de lesions de medul·la espinal fins a malalts d'ELA, dones que pateixen càncer de mama i també gent gran, sempre amb l'aigua com a element conductor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer