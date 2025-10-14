Ciutat Solidaria: Shurikan Star

L'associació 'Shurikan Star' neix d'una història preciosa amb final feliç. Al Marc, als 8 anys, li van diagnosticar un osteosarcoma (càncer als òssos). Mentre s'estava recuperant a l'Hospital Sant Joan de Deu, el seu germà gran, l'Àlex, de 10 anys i aficionat a l'origami, va començar a fer estrelles 'shuriken' de paper, (l'arma tradicional japonesa que els antics guerrers llençaven a l'enemic després de posar verí ma les seves puntes). Amb aquesta metàfora, l'Àlex volia vèncer el 'monstre' del càncer. La seva iniciativa cada vegada es va anar fent més gran i fins i tot els companys de classe de l'Àlex s'hi van implicar. Aquesta història, amb un final feliç perquè el Marc s'ha acabat recuperant, ha estat l'origen del que avui dia és una associació que recapta fons per la investigació del càncer infantil i juvenil a través d'aquestes estrelles 'shuriken'. La recaptació va a benefici del laboratori de l'Hospital Sant Joan de Deu, el que en el seu dia va poder ajudar el Marc a superar la malaltia. A 'La Ciutat' hem conegut l'associació 'Shurikan Star' de la mà del seu president, el Carlos Taurel, pare del Marc i l'Àlex.