Ciutat Solidaria: AE Ramassà

L'Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de les Franqueses del Vallès. Però no és un club com qualsevol dels centenars que hi ha a les categories federades a Catalunya. I és que des de fa uns anys és també ONG i compta amb dos grans projectes solidaris. D'una banda, des del 2013 organitza viatges solidaris per ajudar territoris desfavorits i també per fer un intercanvi cultural i esportiu molt enriquidor. Els viatges sempre els han fet a països africans, tot i que aquest any s'han estrenat al continent asiàtic per visitar Mongòlia. A banda dels viatges solidaris, l'AE Ramassà també compta amb un projecte inclusiu de futbol femení, en el que ofereixen suport a sol·licitants d'asil, refugiades o en situació de vulnerabilitat. A 'La Ciutat' hem conegut aquests dos grans projectes de la mà del president de l'entitat, Jordi Grivé.