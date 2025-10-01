CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: AE Ramassà

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

L'Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de les Franqueses del Vallès. Però no és un club com qualsevol dels centenars que hi ha a les categories federades a Catalunya. I és que des de fa uns anys és també ONG i compta amb dos grans projectes solidaris. D'una banda, des del 2013 organitza viatges solidaris per ajudar territoris desfavorits i també per fer un intercanvi cultural i esportiu molt enriquidor. Els viatges sempre els han fet a països africans, tot i que aquest any s'han estrenat al continent asiàtic per visitar Mongòlia. A banda dels viatges solidaris, l'AE Ramassà també compta amb un projecte inclusiu de futbol femení, en el que ofereixen suport a sol·licitants d'asil, refugiades o en situació de vulnerabilitat. A 'La Ciutat' hem conegut aquests dos grans projectes de la mà del president de l'entitat, Jordi Grivé.

