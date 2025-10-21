CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Fundació Maria Raventós

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

La Fundació Maria Raventós compleix enguany 75 anys de vida. Fundada per una dona empoderada i avançada al seu temps, aquesta entitat es dedica a acollir i acompanyar dones joves i/o mares en situació de vulnerablilitat amb un objectiu clar: Acompanyar-les, des de l’empoderament personal, en la construcció d’un nou projecte vital que les ajudi a deixar enrere aquesta situació de risc. Compta amb sis grans projectes que vehiculen el seu propòsit. Uns programes que van des de l'àmbit residencial, amb espais que acullen i protegeixen les mares joves perquè puguin cuidar dels seus nadons o pisos inclusius, fins a la part psicològica, amb un espai de mentoria per fer efectiu aquest acaompanyament tant important. Tots aquests projectes els hem conegut d'aprop de la mà de la directora de l'entitat, Marta Bàrbara.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer