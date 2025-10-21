Ciutat Solidaria: Fundació Maria Raventós

La Fundació Maria Raventós compleix enguany 75 anys de vida. Fundada per una dona empoderada i avançada al seu temps, aquesta entitat es dedica a acollir i acompanyar dones joves i/o mares en situació de vulnerablilitat amb un objectiu clar: Acompanyar-les, des de l’empoderament personal, en la construcció d’un nou projecte vital que les ajudi a deixar enrere aquesta situació de risc. Compta amb sis grans projectes que vehiculen el seu propòsit. Uns programes que van des de l'àmbit residencial, amb espais que acullen i protegeixen les mares joves perquè puguin cuidar dels seus nadons o pisos inclusius, fins a la part psicològica, amb un espai de mentoria per fer efectiu aquest acaompanyament tant important. Tots aquests projectes els hem conegut d'aprop de la mà de la directora de l'entitat, Marta Bàrbara.