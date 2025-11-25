Ciutat Solidaria: FEPCCAT

La FEPCCAT (Federació de la Paràlisi Cerebral i Pluridiscapacitat de Catalunya) és una organització que aglutina 14 entitats d’atenció a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat de Catalunya. Creada l’any 2.000 a Lleida, s’ha dedicat des del seu naixement a incidir en les polítiques socials catalanes perquè es tingui en compte l’especificitat del col·lectiu que representa, caracteritzat per una alta complexitat, per tal d’aconseguir els recursos necessaris per les entitats, les persones que formen part d’aquest col·lectiu i les seves famílies. A 'La Ciutat' hem conegut la FEPCCAT i la seva manera de treballar de la mà de la seva vicepresidenta, Elena Puigdevall.