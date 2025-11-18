Ciutat Solidaria: Bipolars Barcelona

L'associació Bipolars Barcelona és una entitat dedicada a donar suport a les persones amb trastorn bipolar i els seus familiars. L’associació ofereix grups de suport, activitats terapèutiques i xerrades informatives, creant espais on les persones afectades i els seus familiars poden compartir experiències i rebre orientació. L’entitat organitza activitats i tallers grupals tant per a famílies com per a persones afectades disposant d’una comunitat per fomentar una xarxa de suport mutu i comprensió. A 'La Ciutat' hem conegut Bipolars Barcelona de la mà del seu president, César Garcia, que ens ha explicat els seus projectes i amb qui hem parlat de l'estigmatització d'aquesta malaltia.