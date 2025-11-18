CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Bipolars Barcelona

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació Bipolars Barcelona és una entitat dedicada a donar suport a les persones amb trastorn bipolar i els seus familiars. L’associació ofereix grups de suport, activitats terapèutiques i xerrades informatives, creant espais on les persones afectades i els seus familiars poden compartir experiències i rebre orientació. L’entitat organitza activitats i tallers grupals tant per a famílies com per a persones afectades disposant d’una comunitat per fomentar una xarxa de suport mutu i comprensió. A 'La Ciutat' hem conegut Bipolars Barcelona de la mà del seu president, César Garcia, que ens ha explicat els seus projectes i amb qui hem parlat de l'estigmatització d'aquesta malaltia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer