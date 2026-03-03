Ciutat Solidària: ASPROSEAT

L'associació ASPROSEAT neix d'un grup de mares i pares, treballadors de la fàbrica Seat, amb fills amb discapacitat. Des del 1979 treballa per atendre i donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat al llarg de la seva vida, mitjançant la creació i gestió de serveis sostenibles i generadors de valor social, en el marc d’un compromís amb la igualtat d’oportunitats. Ho fa a través de sis entitats que en formen part i aborden diverses àrees. Hem conegut els seus projectes de la mà de la seva directora general, la Leticia Andrades, i també hem conegut un dels seus usuaris, el Miguel Rico.