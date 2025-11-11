Ciutat Solidaria: Amputats Sant Jordi

Amputats Sant Jordi és una entitat sense ànim de lucre que ofereix suport a persones amb amputació, agenèsia i altres discapacitats físiques, així com a les seves famílies, per tal d’aconseguir la plena inclusió d’aquest col·lectiu dins la nostra societat. La seva activitat va enfocada a promoure una nova cultura sobre les capacitats i crear un entorn respectuós on es defensin tots els drets de les persones amb amputació. Hem conegut de prop la seva tasca de la mà de la seva presidenta, Lorena Blanco.