CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Amputats Sant Jordi

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Amputats Sant Jordi és una entitat sense ànim de lucre que ofereix suport a persones amb amputació, agenèsia i altres discapacitats físiques, així com a les seves famílies, per tal d’aconseguir la plena inclusió d’aquest col·lectiu dins la nostra societat. La seva activitat va enfocada a promoure una nova cultura sobre les capacitats i crear un entorn respectuós on es defensin tots els drets de les persones amb amputació. Hem conegut de prop la seva tasca de la mà de la seva presidenta, Lorena Blanco.

